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        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performansı değerlendirildi

        Samsun'da 17 ilçede faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmaları, Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda ailelerin güçlendirilmesi, sosyal yardımların kapsamı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek programları değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 08:51 Güncelleme:
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performansı değerlendirildi

        Samsun’da 17 ilçede faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının çalışmaları, Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda ailelerin güçlendirilmesi, sosyal yardımların kapsamı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek programları değerlendirildi.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Performans Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe kaymakamları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü katıldı.

        Toplantıda, Samsun’un 17 ilçesinde yürütülen sosyal yardım faaliyetleri ve vakıfların performansları değerlendirildi. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi, çocuk ve doğum yardımları ile yeni evlenecek gençlere yönelik destekler gündeme alındı.

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        Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşların bakımına yönelik çalışmalar ile Vefa Programı ve Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yürütülen faaliyetler de ele alındı.

        Toplantıda, sosyal destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılması ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin değerlendirilmesi üzerinde duruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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