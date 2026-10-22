Sahilde pembe seferberlik: Meme kanserine karşı farkındalık ışıkları

Samsun'un Atakum sahilinde yanan pembe ışıklar, bu kez yalnızca geceyi değil, meme kanserinde erken teşhisin hayati önemini aydınlattı. Uygulamayla meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Samsun Atakum sahilindeki 20 aydınlatma direğini pembe ışıkla buluşturdu. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahilde gerçekleştirilen çalışmayla, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi. Elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra toplumsal fayda sağlayan projelere de önem veren YEDAŞ, ekim ayı boyunca yürütülen meme kanseri farkındalık çalışmalarına pembe aydınlatmalarla destek verdi. Atakum sahilinde hayata geçirilen uygulamayla, günlük yaşamın içinde vatandaşlara ulaşılması ve düzenli sağlık kontrollerinin öneminin hatırlatılması amaçlandı.

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"Işığımızla farkındalığa katkı sunmak istedik"

YEDAŞ Tarifeler Direktörü Şeyda Pamuk, sosyal sorumluluk çalışmalarını topluma karşı sorumluluklarının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "YEDAŞ olarak hizmet verdiğimiz şehirlerde insanların yaşamına dokunan, toplumsal fayda sağlayan projelere önem ve değer veriyoruz. Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da ışığımızla anlamlı bir mesajı görünür kılmak istedik. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Atakum sahilindeki 20 aydınlatma direğini pembe ışıkla buluşturarak erken teşhisin önemini hatırlatmayı amaçladık. Bu çalışma bir kişinin bile sağlık kontrolünü ertelememesine vesile olursa bizim için çok kıymetli. Verdiğimiz mesaj açık: Erken teşhis hayat kurtarır" dedi.

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"Farkındalığın sağlık kontrollerine dönüşmesini önemsiyoruz"

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz ise meme kanserine ilişkin bilgilendirme çalışmalarının toplumun farklı kesimlerine ulaşmasının önemine dikkat çekerek, "Ekim ayı bizim için meme kanseri farkındalık günleri. Biz ekim ayı boyunca meme kanserinden korunma, sağlıklı yaşam becerileri ve tarama çalışmalarımızı anlatıyoruz. Bugün bütün dünya, Ekim ayı meme kanseri günleri ve meme kanserinin rengi pembe. Bugün burada YEDAŞ'ın bir etkinliği için bir aradayız. YEDAŞ, bugün sahildeki ışıklarını pembe yaparak, bu ay boyunca pembe yaparak halkın dikkatini çekmeye, kadınları taramaya, erken tanıya, taramaya davet ediyor ve bu farkındalığı yapmak için de bütün ışıkları pembe olarak yaktı. Biz 20 yaşın üzerindeki her kadının ayda bir kez en azından kendi muayenesini yapmasını istiyoruz ve her kadın, ayın bir günü, kendisi için belirlediği bir günü mutlaka meme muayenesini yaparak geçirmeli. O günü de unutmamalı. Bu bir maaş günü olabilir, emekliler için bir maaş günü olabilir, bir doğum gününün devamı olabilir. Mutlaka her kadın 20 yaşından sonra ayda bir kere kendi muayenesini yapmalı. Yine 20 yaş40 yaş arasındaki kadınlar yılda iki kez klinik meme muayenesine gitmeli. 40 yaşından sonraki en önemli kısım burası. 4069 yaş arasında da iki yılda bir yaptığımız mamografi taramasını mutlaka bütün kadınların yaptırmasını istiyoruz. Erken tanıyla beraber tedavi çok daha kısalıyor. Çok daha etkin bir tedavi yöntemiyle çok kısa sürede sağlığına kavuşabiliyor. Biz şöyle söylüyoruz bu konuda: Erken tanıyla tedaviye çabuk başlayan anneler çocuklarıyla daha güzel vakit geçiriyorlar. Onlarla daha uzun kalıyorlar. Öğretmenlerimiz öğrencilerinden ayrılmıyorlar. Bizler daha uzun süre kadınlarımızla bir arada oluyoruz. O yüzden biz herkesi taramalar için KETEM'lere davet ediyoruz. Samsun'da beş tane Aile Sağlık ve Hayat Merkezimiz var, artı iki tane daha KETEM'imiz var. Herkesi Sağlık Hayat Merkezlerine tüm kontrolleri için ve özellikle meme kanserinden korunmak için davet ediyoruz" diye konuştu.

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Atakum sahilini aydınlatan pembe ışıklar, vatandaşları kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlığı için erken teşhis konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.