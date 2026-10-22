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        Samsun'da 7 bin 902 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Samsun'da 7 bin 902 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun’un İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. İlkadım ilçesinde 12 kişinin üstü, araçları ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 bin 902 adet uyuşturucu hap, 69,90 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

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        Öte yandan, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 2 kişi de yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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