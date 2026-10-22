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        Samsun'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Samsun'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, Kale Mahallesi Fuar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kocabal (78) idaresindeki 55 ALA 077 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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