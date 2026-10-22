Samsun'da motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kale Mahallesi Fuar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kocabal (78) idaresindeki 55 ALA 077 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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