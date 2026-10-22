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        Mert Irmağı çehresinde dönüşüm başlıyor

        – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Mert Irmağı'nın çehresini değiştirecek projede ilk kazmanın kısa sürede vurulacağını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Mert Irmağı çehresinde dönüşüm başlıyor

        – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Mert Irmağı’nın çehresini değiştirecek projede ilk kazmanın kısa sürede vurulacağını söyledi.

        SBB, kent merkezinde İlkadım ve Canik ilçeleri arasında uzanan Mert Irmağı için kapsamlı bir dönüşüm projesi için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediyesi, doğal güzellikleri kent yaşamıyla buluşturmayı, vatandaşların sosyalleşebileceği alanları artırmayı ve Samsun’un cazibesini güçlendirmeyi amaçlayan yatırımlarını sürdürürken, Mert Irmağı projesinde de bu anlayışın örneklerinden birinin ortaya çıkması hedefleniyor. Mert Irmağı’na estetik bir görünüm kazandırmak ve çevresinde yeni bir yaşam alanının oluşmasına zemin hazırlamak amacıyla hazırlanan Şişirilebilir Lastik Savak Projesinin ihalesi tamamlanarak imzaları atıldı. Projede çalışmalar kısa süre içinde başlayacak.

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        Su seviyesi belirli bir yükseklikte tutulacak

        Proje kapsamında 100. Yıl Bulvarı Köprüsü’nün membaında kurulacak sistemle ırmaktaki su seviyesinin mevsim şartlarından bağımsız olarak belirli bir yükseklikte tutulması sağlanacak. Böylece özellikle kurak dönemlerde suyun çekilmesiyle ortaya çıkan düzensiz görüntünün yerini, bir kilometreyi aşan kesimde kesintisiz ve düzenli bir su yüzeyi alacak. Ancak projenin hedefi yalnızca ırmağın görünümünü değiştirmekle sınırlı değil. Oluşturulacak su yüzeyinin, ırmağın iki yakasında yapılması planlanan parklar, yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve rekreasyon alanlarıyla bütünleşerek yeni bir yaşam alanının temelini oluşturması amaçlanıyor.

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        Irmak tekne gezileri için uygun hale getirilecek

        Mert Irmağı çevresinde planlanan dönüşümle bölgenin, Samsunluların yürüyüş yapabileceği, dinlenebileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği ve sosyal aktivitelerde bulunabileceği bir alana dönüşmesi hedefleniyor. Düzenli ve yeterli derinlikte bir su yüzeyinin oluşturulması, ırmağın farklı etkinliklerle değerlendirilmesine de imkân sunacak. Kayık ve küçük tekne gezileri, su sporları, su ve ışık gösterileri gibi etkinlikler için de Mert Irmağı uygun hale gelecek.

        Taşkın güvenliği sağlanacak

        Estetik ve sosyal kazanımların önemsendiği projede taşkın güvenliği de ön planda tutuluyor. Her biri 36,5 metre genişliğinde iki bölümden oluşacak şişirilebilir savak, şişirildiğinde 3 metre yüksekliğe ulaşarak suyun belirli bir seviyede tutulmasını sağlayacak. Yoğun yağışlarda veya su seviyesinin belirlenen güvenlik eşiklerine ulaşması durumunda sistem otomatik olarak sönecek ve ırmak tabanına yatacak.

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        Doğal yaşam korunacak

        Ayrıca projede ırmaktaki doğal yaşamın korunması da gözetildi. Savakla birlikte inşa edilecek bir adet balık geçidi sayesinde balıkların ırmak boyunca hareketlerini sürdürebilmelerine imkân tanınacak.

        "Hemşehrilerimize yeni yaşam alanları sunan yatırımları önceliğimiz yapıyoruz"

        Söz konusu yatırımla yeni yaşam alanı sunmaya devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz projelerle yalnızca bugününün ihtiyaçlarını değil, Samsun’umuzun geleceğini de planlıyor, bu anlayışla çalışıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimize yeni yaşam alanları sunan yatırımları önceliğimiz yapıyoruz. Mert Irmağı’nda planlanan dönüşüm de bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Şehrimizin doğal potansiyelini ortaya çıkaran ve yaşamın merkezine dönüştüren yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, uzun yılların beklentisi Mert Irmağı projemizi hayata geçiriyoruz. İhalesini tamamladık. Hemen çalışmalara başlayacağız. Şunu da belirtmek isterim ki bizim amacımız sadece şehrimize yeni eserler kazandırmak değil; insanlarımızın içinde vakit geçirmekten keyif aldığı, nefes alabildiği, sosyalleşebildiği ve aidiyet hissettiği bir Samsun inşa etmek. Mert Irmağı’nı da bu anlayışla bambaşka bir güzelliğe kavuşturacağız. Hemşehrilerimiz orada hatıralar biriktirecek, aileleriyle vakit geçirecek. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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