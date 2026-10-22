Havza'da KYK öğrencilerinden 66 ünite kan bağışı

Yapılan çalışmada öğrenciler 66 ünite kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan öğrencilere Kızılay tarafından sırt çantası hediye edildi.

Bağış çalışmalarına destek olan Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından aynı zamanda gönüllü kazanım çalışması yapıldı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve KYK Havza Öğrenci Yurdu Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışı kabul çalışması yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 66 ünite bağış alındı.

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