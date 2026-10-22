Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Havza'da KYK öğrencilerinden 66 ünite kan bağışı

        Havza'da KYK öğrencilerinden 66 ünite kan bağışı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 66 ünite bağış alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Havza'da KYK öğrencilerinden 66 ünite kan bağışı

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen kan bağışı çalışmasında 66 ünite bağış alındı.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Türk Kızılay ve KYK Havza Öğrenci Yurdu Müdürlüğü iş birliğiyle kan bağışı kabul çalışması yapıldı.

        Yurt müdürlüğünde kurulan kan bağışı noktasında Havza Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden kan bağışı kabul edildi.

        Bağış çalışmalarına destek olan Genç Kızılay Havza Şubesi tarafından aynı zamanda gönüllü kazanım çalışması yapıldı.

        REKLAM

        Yapılan çalışmada öğrenciler 66 ünite kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan öğrencilere Kızılay tarafından sırt çantası hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Bu bölgelerde yağmur var! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Garanti BBVA kredileri daha yeşil
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Galatasaray 25 yıl sonra kazandı
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Aslan Fransa'da kükredi!
        Anne adayları bir arada
        Anne adayları bir arada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'a yeni saldırı hazırlığında" iddiası
        'Game of Thrones'un yıldızı İstanbul'da
        'Game of Thrones'un yıldızı İstanbul'da
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Suudi Arabistan'da havalimanına saldırı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!
        Okan Buruk'tan Lille galibiyeti ve F.Bahçe sözleri!

        Benzer Haberler

        Atakum'un 2027 tahmini gider bütçesi 4,7 milyar TL
        Atakum'un 2027 tahmini gider bütçesi 4,7 milyar TL
        Sahilde pembe seferberlik: Meme kanserine karşı farkındalık ışıkları
        Sahilde pembe seferberlik: Meme kanserine karşı farkındalık ışıkları
        Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü Bazı çocuklarda beynin devre dışı kalm...
        Geçmişin kabusu 'kızamık' geri döndü Bazı çocuklarda beynin devre dışı kalm...
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performansı değerlendirildi
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının performansı değerlendirildi
        Kooperatif avukatından konut mağduriyeti iddialarına açıklama: "Kooperatifi...
        Kooperatif avukatından konut mağduriyeti iddialarına açıklama: "Kooperatifi...
        Samsunspor, kuvvet çalışması yaptı
        Samsunspor, kuvvet çalışması yaptı