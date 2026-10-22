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        Atakum'un 2027 tahmini gider bütçesi 4,7 milyar TL

        Samsun'un Atakum Belediyesi Meclisi'nde 2027 yılı için tahmini gider bütçesi 4 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesi de 4 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Atakum'un 2027 tahmini gider bütçesi 4,7 milyar TL

        Samsun'un Atakum Belediyesi Meclisi’nde 2027 yılı için tahmini gider bütçesi 4 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesi de 4 milyar 650 milyon TL olarak kabul edildi.

        Atakum Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı 3. Oturumu, Meclis Başkan Vekili Halil Taşkın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin 2027 gelir ve gider bütçesine ilişkin rakamlar, belirlendi. Toplantıda 2027 yılı mali hazırlık bütçesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporu, meclise sunuldu. Meclis üyelerinin bütçe hakkında görüşlerini bildirmesinin ardından yapılan oylama sonucu, 2027 yılı için tahmini gider bütçesi 4 milyar 750 milyon TL, gelir bütçesi de 4 milyar 650 milyon TL olarak belirlendi.

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        Bütçenin kente hayırlı olmasını dileyen Halil Taşkın, "Biz Atakum’un güzelleşmesi, gelişmesi adına hep birlikte çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimden, kültüre, sanata ve alt yapıya her alanda halkımıza en iyi hizmet sunmak için hep beraber çabalıyoruz. Bütçenin hazırlanmasında ve incelenmesinde emek veren meclis üyelerimize, komisyon üyelerimize, personelimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bütçenin Atakum’a hayırlar getirmesini diliyorum. Daha güzel ve yaşanılabilir Atakum için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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