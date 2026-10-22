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        Tehdit ve hakaret soruşturmasında tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaşıldı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da tehdit ve hakaret iddiasıyla ilgili dosya kapsamında taraflar, tekerlekli sandalye bağışı yapılması şartıyla uzlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Tehdit ve hakaret soruşturmasında tekerlekli sandalye bağışı şartıyla uzlaşıldı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da tehdit ve hakaret iddiasıyla ilgili dosya kapsamında taraflar, tekerlekli sandalye bağışı yapılması şartıyla uzlaştı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde görevli Necmi Ay, alacak meselesi nedeniyle kendisini telefonla arayarak tehdit ettiğini öne sürdüğü Ö.K. hakkında savcılığa şikayette bulundu.

        Şikayet üzerine Ö.K. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme sonucunda dosya, uzlaşma kapsamına girdiği gerekçesiyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca yürütülen süreçte Ay, şikayetinden vazgeçmek için karşı tarafın yaşlı bakım merkezine tekerlekli sandalye bağışlamasını istedi.

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        Talebin kabul edilmesi üzerine temin edilen tekerlekli sandalye, Samsun'da özel yaşlı bakım merkezi yetkililerine teslim edildi.

        Ay, AA muhabirine, şikayetinden vazgeçmek için maddi bir karşılık yerine yaşlı bakım merkezine tekerlekli sandalye bağışlanmasını istediğini belirterek, uzlaşma sürecinde kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

        - "Uzlaştırmanın ruhuna inmiş oldunuz"

        Tekerlekli sandalyenin teslimine katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Müdürü Arzu Ayar da Ay'ın duyarlı davranışından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Uzlaştırmanın toplumsal faydasına dikkati çeken Ayar, "Duyarlı düşüncenizden dolayı size teşekkür ediyorum. Bu şekilde uzlaştırmanın ruhuna inmiş oldunuz." dedi.

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        Uzlaştırmanın amacının tarafların kendi rızalarıyla anlaşarak cezai uyuşmazlığı çözmeleri olduğunu anlatan Ayar, topluma fayda sağlanmasının güzel bir örneğinin yaşandığını vurguladı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma görevlisi Arzu Güven de müştekinin talebi üzerine karşı taraftan tekerlekli sandalye istediklerini belirterek, "Bu talebimizi yerine getirdi. Bu teslimle taraflar uzlaşmış oldu." diye konuştu.

        Yaşlı bakım merkezi yetkilisi Lütfü Arslan ise tekerlekli sandalye bağışı dolayısıyla teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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