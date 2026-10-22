Samsun'da esnaf ve sanatkarın geleceği değerlendirildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler ile bir araya gelerek kent genelinde esnaf ve sanatkârlara yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Vali Orhan Tavlı ve Başkan Halit Doğan, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Samsun’un ticari hayatının gelişmesi, esnaf ve sanatkârların kent ekonomisine katkısı ve ticari faaliyetlerin güvenli ve istikrarlı bir ortamda sürdürülmesine ilişkin çalışmalar ele alındı. Samsun'un Karadeniz ve Kuzey Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekilen görüşmede, kent ekonomisinin güçlendirilmesinde esnaf ve sanatkârların üstlendiği rol değerlendirildi. Şehir genelinde yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve ticari hayatın gelişimine yönelik konular üzerinde duruldu.

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"Türkiye Yüzyılı" ve "Samsun Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda kentin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesinin önemine işaret edilirken, "Terörsüz Türkiye" sürecinin oluşturduğu huzur ve güven ortamının ticari hayata sağlayacağı katkılar da gündeme geldi.

Samsun’da esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini güvenli ve istikrarlı bir ortamda sürdürmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği görüşme, kent ekonomisinin gelişimi açısından ele alınan konularla sona erdi.