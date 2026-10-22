Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kısa ve uzun pas organizasyonlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı son antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Samsunspor, rakibini 24 Ekim Cumartesi günü sahasında konuk edecek.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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