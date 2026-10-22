Canik Belediyesi, sıfır atıkla aile bütçesine katkı sağlıyor

Samsun’un Canik Belediyesi, hayata geçirdiği mobil sıfır atık aracı ve sıfır atık marketiyle aile bütçesine destek oluyor.

Sıfır atığa yönelik projelerine yenilerini eklemeyi sürdüren Canik Belediyesi, hizmete sunduğu Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Belediyesi Sıfır Atık Marketi ile aile bütçesine destek oluyor. Evlerinde biriktirdikleri atıkları Canik Belediyesi'nin bu iki atık toplama merkezine teslim eden ilçe sakinlerine, 'CanAtık' mobil uygulaması üzerinden nakit iade işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. "Sıfır Atıkta Öncü Belediye" ilkesiyle doğa ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına ve aile bütçesine katkı sunan projeleri artırarak sürdürdüklerini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin sıfır atıkta olan marka kimliğini yukarıya taşımaya devam ediyoruz" dedi.

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Anında nakit iade

Sıfır Atık Marketi ve Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracı'na vatandaşların ilgi gösterdiğine değinen Başkan Sandıkçı, "İlçemizde sürdürülebilir çevre anlayışıyla hayata geçirdiğimiz projelerle sıfır atık kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Belediyemiz Mobil Sıfır Atık Aracı ile Sıfır Atık Marketi'ne entegre bir şekilde çalışan ‘CanAtık’ mobil uygulamamızı kullanarak atık teslimi gerçekleştiren hemşehrilerimizin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Atık teslimi gerçekleştiren hemşehrilerimizin bakiye yükleme işlemelerini anında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ilçemizde yeni atık toplama ünitelerinin kurulum işlemlerini de sürdürüyoruz. Sıfır atıkta örnek olan yeni projelerimizi uygulamaya almaya devam ediyoruz" diye konuştu.