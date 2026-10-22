Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mustafa A. (37) idaresindeki 55 BU 679 plakalı hafif ticari araç, Bahçeler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda Özal Y'nin (39) kullandığı 55 HE 199 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sebahattin B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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