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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, tespit edilen şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 7 bin 902 uyuşturucu hap, 69,90 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 7 fişek ele geçirdi.

        Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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