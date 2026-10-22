Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Giriş: 22.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (41) yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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