Canik Belediyesi, sıfır atık marketiyle aile bütçesine destek oluyor

Canik Belediyesi, hayata geçirdiği mobil sıfır atık aracı ve sıfır atık marketiyle aile bütçesine katkı sağlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canik Belediyesi, hizmete sunduğu Canik Belediyesi Mobil Sıfır Atık Aracı ve Canik Belediyesi Sıfır Atık Marketi ile aile bütçesine destek oluyor.

Evlerinde biriktirdikleri atıkları Canik Belediyesinin atık toplama merkezlerine teslim eden ilçe sakinlerine, "CanAtık" mobil uygulaması üzerinden nakit iade işlemleri gerçekleştiriliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sıfır atıkta öncü belediye" ilkesiyle doğa ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına ve aile bütçesine katkı sunan projeleri artırarak sürdürdüklerini belirtti.

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Mobil sıfır atık aracı ile sıfır atık marketine entegre şekilde çalışan "CanAtık" mobil uygulamasını kullanarak atık teslimi gerçekleştirenlerin sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini anlatan Sandıkçı, "Atık teslimi gerçekleştiren hemşehrilerimizin bakiye yükleme işlemlerini anında gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, ilçemizde yeni atık toplama ünitelerinin kurulum işlemlerini de sürdürüyoruz. Sıfır atıkta örnek olan yeni projelerimizi uygulamaya almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.