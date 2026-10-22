Üzerinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen çalışmada üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçen kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen çalışmada üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçen kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, K.K. (22) isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 199 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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