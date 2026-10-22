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        Üzerinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen çalışmada üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Üzerinde uyuşturucu hap ele geçen şahıs gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde narkotik polisi ekiplerince düzenlenen çalışmada üzerinde 199 adet ecstasy hap ele geçen kişi gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, K.K. (22) isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada 199 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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