Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Atakum'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel kutlama

        Atakum'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel kutlama

        Samsun'un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü özel programla kutlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:07 Güncelleme:
        Atakum'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel kutlama

        Samsun'un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü özel programla kutlayacak.

        Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet’in 103. Yılı Karma Sergisi, Ata Sahne Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Resim, fotoğraf, heykel sanatları gibi farklı disiplinden eserlerin yer alacağı sergi, 28 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da ziyarete açılacak. Etkinlikler, Cumhuriyet yürüyüşü ile devam edecek. Bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak olan yürüyüş, Lozan Caddesi 55. Sokak kesişiminde başlıyor. Cumhuriyet sevdalıları, Ata Sahne’ye kadar olan mesafeyi Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde kat edecek. Program, Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrasının özel konseri ile son bulacak. Atakum’da çok sesli müziğin öncülüğünü yapan orkestra, Ata Sahne’de saat 20.00’de sahne alacak.

        REKLAM

        "Gururla kutlayacağız"

        Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, program hakkında yaptığı açıklamada, "Atakum Belediyesi olarak, Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük eseri Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediğimiz program, küçük büyük her yaştan vatandaşımızın buluşma noktası olacak. Farklı branşlardan sanatların yer alacağı karma sergimizde, Cumhuriyet değerlerini sanatla anacağız. Cumhuriyet yürüyüşünde, adımlarımızı büyük gururla atacağız. Çocuk ve Gençlik Orkestramız, çok sesli müziğin en güzel örneklerini Cumhuriyetin 103. yıl dönümü için sunacak. Bayram coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm halkımızı, özel programımıza bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Murzioğlu: "Meslek komitelerimiz, sektörlerin sesi" Samsun TSO'nun 41 mesle...
        Murzioğlu: "Meslek komitelerimiz, sektörlerin sesi" Samsun TSO'nun 41 mesle...
        Vezirköprü'de okul sporları sezonu hazırlıkları
        Vezirköprü'de okul sporları sezonu hazırlıkları
        Samsun TSO'nun 41 meslek komitesi ilk toplantılarını yaptı
        Samsun TSO'nun 41 meslek komitesi ilk toplantılarını yaptı
        Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim'de başlıyor
        Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim'de başlıyor
        Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim Cumartesi günü açılacak
        Samsun Kitap Fuarı 24 Ekim Cumartesi günü açılacak
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı