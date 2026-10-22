Atakum'da Cumhuriyet'in 103. yılına özel kutlama

Samsun'un Atakum Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümünü özel programla kutlayacak.

Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet’in 103. Yılı Karma Sergisi, Ata Sahne Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Resim, fotoğraf, heykel sanatları gibi farklı disiplinden eserlerin yer alacağı sergi, 28 Ekim Çarşamba günü saat 17.30’da ziyarete açılacak. Etkinlikler, Cumhuriyet yürüyüşü ile devam edecek. Bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak olan yürüyüş, Lozan Caddesi 55. Sokak kesişiminde başlıyor. Cumhuriyet sevdalıları, Ata Sahne’ye kadar olan mesafeyi Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde kat edecek. Program, Atakum Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrasının özel konseri ile son bulacak. Atakum’da çok sesli müziğin öncülüğünü yapan orkestra, Ata Sahne’de saat 20.00’de sahne alacak.

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"Gururla kutlayacağız"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, program hakkında yaptığı açıklamada, "Atakum Belediyesi olarak, Cumhuriyet Bayramımızı bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en büyük eseri Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümüne özel düzenlediğimiz program, küçük büyük her yaştan vatandaşımızın buluşma noktası olacak. Farklı branşlardan sanatların yer alacağı karma sergimizde, Cumhuriyet değerlerini sanatla anacağız. Cumhuriyet yürüyüşünde, adımlarımızı büyük gururla atacağız. Çocuk ve Gençlik Orkestramız, çok sesli müziğin en güzel örneklerini Cumhuriyetin 103. yıl dönümü için sunacak. Bayram coşkusunu hep beraber yaşamak için tüm halkımızı, özel programımıza bekliyoruz" dedi.