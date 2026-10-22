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        Vezirköprü'de okul sporları sezonu hazırlıkları

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20262027 eğitimöğretim yılı okul sporları faaliyetleri öncesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Programda okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının fikstür çekimi de yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Vezirköprü'de okul sporları sezonu hazırlıkları

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20262027 eğitimöğretim yılı okul sporları faaliyetleri öncesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Programda okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının fikstür çekimi de yapıldı.

        Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasının önemine değinerek okullara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

        İlçe Millî Eğitim Müdürü Resül Özata ise Vezirköprü’nün farklı spor branşlarında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çekti. Öğrencilerin sportif başarılarının artırılması için desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Özata, ilçede çeşitli spor dallarında yetenekli öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

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        Toplantının ardından gerçekleştirilen fikstür çekimiyle 20262027 eğitim öğretim yılı okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının takvimi belirlendi.

        Yeni sezonda düzenlenecek müsabakalarla öğrencilerin sportif yeteneklerinin geliştirilmesi ve okullar arasındaki spor faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

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