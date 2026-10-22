Vezirköprü'de okul sporları sezonu hazırlıkları

İlçe Millî Eğitim Müdürü Resül Özata ise Vezirköprü’nün farklı spor branşlarında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkat çekti. Öğrencilerin sportif başarılarının artırılması için desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Özata, ilçede çeşitli spor dallarında yetenekli öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Köprülü Mehmet Paşa Spor Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılmasının önemine değinerek okullara destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 20262027 eğitimöğretim yılı okul sporları faaliyetleri öncesinde değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. Programda okul sporları ilçe birinciliği müsabakalarının fikstür çekimi de yapıldı.

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