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        Samsun TSO'nun 41 meslek komitesi ilk toplantılarını yaptı

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) 2026-2030 dönemini kapsayan organ seçimlerinin ardından oluşan 41 meslek komitesi, ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Samsun TSO'nun 41 meslek komitesi ilk toplantılarını yaptı

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) 2026-2030 dönemini kapsayan organ seçimlerinin ardından oluşan 41 meslek komitesi, ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

        Samsun TSO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantılarda komite başkanları ve başkan yardımcıları ile bilirkişi asıl ve yedek üyelerinin seçimleri yapılırken, komitelerin aylık olağan toplantı takvimleri de belirlendi.

        Yeni dönemin çalışma esasları ve önceliklerinin ele alındığı toplantılar kapsamında oda sekretaryası tarafından komite üyelerine meslek komitelerinin çalışma usul ve esasları, odanın kurumsal yapısı ve işleyişi, üyelerine sunduğu hizmetler ve yürüttüğü projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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        Komitelerin görev ve sorumluluklarının yanı sıra oda organları arasındaki işleyiş ve iş birliğinin de değerlendirildiği toplantılarda, sektörlerin ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi ve üyelerden gelen görüşlerin ilgili mercilere aktarılması açısından meslek komitelerinin üstlendiği rolün önemine dikkat çekildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, meslek komitelerinin odanın üyeleriyle doğrudan temas kurmasını sağlayan, sektörlerin sorunlarını ve beklentilerini gündeme taşıyan en önemli organlar arasında yer aldığını belirtti.

        Meslek komitelerinin etkin çalışmasının hem odanın hizmet kalitesine hem de Samsun iş dünyasının gelişimine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Murzioğlu, "Meslek komitelerimiz, üyelerimizin sesini duyduğumuz, sektörlerimizin ihtiyaçlarını doğrudan tespit ettiğimiz ve çözüm önerilerini birlikte geliştirdiğimiz çok önemli yapılarımızdır. Her bir komitemiz temsil ettiği sektörün deneyimini, birikimini ve beklentilerini odamızın çalışmalarına taşıyor. Bu yönüyle meslek komitelerimiz, yalnızca kendi sektörlerinin değil, Samsun iş dünyasının ortak aklının oluşmasında da önemli bir görev üstleniyor." ifadelerini kullandı.

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        Yeni dönemde meslek komitelerinin etkin çalışmasının üyelerin beklentilerinin karşılanması ve Samsun iş dünyasının gelişimine katkı sağlanması açısından büyük önem taşıdığını aktaran Murzioğlu, şunları kaydetti:

        "2026-2030 döneminde görev yapacak komitelerimizin üyelerimizle güçlü iletişim içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini önemsiyoruz. İş dünyamızın karşılaştığı sorunların tespit edilmesi, sektörel taleplerin değerlendirilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak projelerin ortaya konulması noktasında komitelerimizin aktif rol oynamasını bekliyoruz. Amacımız, üyelerimizin ihtiyaçlarını doğru anlayan, sektörlerimizin rekabet gücünü artıran ve şehrimizin ekonomik potansiyelini harekete geçiren bir çalışma anlayışını hep birlikte güçlendirmek. Meslek komitelerimizden gelecek görüş, öneri ve değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz çalışmalara yol gösterici olacaktır. Yeni dönemin tüm komitelerimiz ve üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, görev alan tüm arkadaşlarımıza başarılar temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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