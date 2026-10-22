Samsun'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 22.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "uyuşturucu madde" ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (41) yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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