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        Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışmaları başladı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ulaşım konforunun artırılması amacıyla sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Vezirköprü'de sıcak asfalt çalışmaları başladı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, ulaşım konforunun artırılması amacıyla sıcak asfalt çalışması başlatıldı.

        Vezirköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Köprülüler Caddesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik güzergaha asfalt serildi.

        Altyapı çalışmaları daha önce tamamlanan caddede gerçekleştirilen asfalt uygulamasıyla yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Gül, vatandaşların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat edebilmesi için çalıştıklarını ifade ederek, Köprülüler Caddesi'nde altyapısı tamamlanan yaklaşık 1 kilometrelik güzergahın sıcak asfaltla buluşturulduğunu kaydetti.

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        İlçenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen program kapsamında diğer cadde ve sokaklarda da çalışmaların devam edeceğini bildiren Gül, Vezirköprü'nün daha yaşanabilir bir ilçe olması için hizmet ve yatırımları sürdüreceklerini aktardı.

        Belediye Başkanı Gül, sıcak asfalt çalışmalarının önümüzdeki günlerde farklı güzergahlarda da devam edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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