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        Samsun'da zeytin hasadı yapıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla hasat etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Samsun'da zeytin hasadı yapıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla hasat etkinliği düzenlendi.

        Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi ve Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği'nin (AYYEGDER) desteğiyle, Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam Ziraat Odası Başkanlığınca Etyemez Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte üreticiler zeytin hasadı yaptı.

        Yaklaşık 200 metre rakımda bulunan 3,5 dönümlük bahçedeki ortalama 40 yaşında olan 95 zeytin ağacından bu yıl yaklaşık 2 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

        Geçen yıl 1200 kilogram zeytin ve 250 litre zeytinyağı elde edilen bahçede, bu yıl verimin artması öngörülüyor.

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        Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından önemine değinerek zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

        İlçenin iklim ve toprak özelliklerinin alternatif tarım ürünleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kayabaşı, üreticilerin desteklenmesi ve Alaçam zeytini ile zeytinyağının ekonomik değerinin artırılmasının önemini vurguladı.

        İlçede zeytin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 5 bin zeytin fidanının dağıtılması ve 45 dekarlık yeni üretim alanı oluşturulması için çalışmalar yürütülüyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ilçeye zeytinyağı sıkım makinesi kazandırılması için de proje hazırlandı. Projeyle üreticilerin zeytinlerini yerinde işleyebilmesi, nakliye maliyetlerinin azaltılması ve zeytinyağı üretiminde katma değerin artırılması hedefleniyor.

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        Etkinlikte Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu ve Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez de konuşma yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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