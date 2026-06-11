Samsun'da tırda 129 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan tırda, 129 bin 500 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada, tırın yatak bölümüne istiflenmiş vaziyette 129 bin 500 sentetik ecza hapı bulundu. Tırda bulunan H.B. (62) gözaltına alındı.

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