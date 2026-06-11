Samsun'da tefecilik operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Samsun'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.T, B.A.P. ile D.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ile D.Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.A.P. ise tutuklandı. Samsun'da 10 Haziran'da "tefecilik" suçuna yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

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