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        Samsun'da tefecilik operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Samsun'da tefecilik operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Samsun'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.T, B.A.P. ile D.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ile D.Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan B.A.P. ise tutuklandı.

        Samsun'da 10 Haziran'da "tefecilik" suçuna yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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