Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni yerinde hizmete başladı
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, taşkından etkilenerek binası kullanılamaz hale gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün geçici olarak yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, taşkından etkilenerek binası kullanılamaz hale gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün geçici olarak yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladığını bildirdi.
Hacı Osman Deresi'nin 12 Mayıs'ta taşması sonucu Medrese Mahallesi Yan Sokak'taki hizmet binası kullanılamaz hale gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, geçici olarak 25 Mayıs Mahallesi Şehit Piyade Komando Er Recep Kocatepe Sokak'ta bulunan eski Milli Eğitim Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başladı.
Kaymakamı Ayvat, Tarım ve Orman Müdürlüğü binasının yıkılarak yeni bir hizmet binası inşa edileceğini belirterek, "Bu süre boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz yeni adresinde hizmetlerine devam edecek. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde iş ve işlemleri olan çiftçilerimiz ile vatandaşlarımız müdürlüğümüzün yeni binasına gidebilir." ifadesini kullandı.
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