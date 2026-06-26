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        Havza'da 5 bin 376 öğrenci karne aldı

        Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 376 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Havza'da 5 bin 376 öğrenci karne aldı

        Samsun'un Havza ilçesinde 5 bin 376 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

        Ilıca İlkokulu ve Ortaokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı karne dağıtım programına Belediye Başkanı Murat İkiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ katıldı.

        İkiz ve Ertuğ, karne töreni öncesi öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

        İkiz, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, "Hepinizin güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum. Güzelce eğlenenin ve kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.

        Ertuğ da çocuklara iyi tatiller dileyerek, "Bu tatil sizlerin dinlenmesi ve eğlenmesi için güzel bir fırsat, tatilinizi doyasıya yaşayın." ifadesini kullandı.

        Daha sonra İkiz ve Ertuğ tarafından öğrencilere karneleri ve hediyeleri dağıtıldı.

        Havza'da 570 okul öncesi, 1571 ilkokul, 1702 ortaokul, 1533 de lise olmak üzere toplam 5 bin 376 öğrenci karne aldı.



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