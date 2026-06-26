Türk İslam sanatları atölyesinde minyatür eserler tanıtıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel sanatlardan minyatürün sergi ve atölyesi düzenlendi.



Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiriliyor.



Bu kapsamda İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen atölyede hat ve tezhip gibi geleneksel sanatların yanı sıra minyatür alanında hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak geleneksel İslam sanatları alanında eğitim veren Uğur Karataş, AA muhabirine, İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde de yaklaşık bir yıldır minyatür dersleri verdiklerini söyledi.



Eğitim sürecinin festivalle birlikte sergi çalışmasına dönüştüğünü belirten Karataş, "Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 12-13 arkadaşımızla eserlerimizi ortaya çıkardık. Hat, tezhip ve diğer alanlarla beraber minyatür alanında 8 eseri festivaldeki sergi çerçevesinde sunduk." dedi.



Minyatür sanatının klasik İslam sanatları içinde önemli yeri bulunduğunu anlatan Karataş, bu sanatın resme karşılık gelen ancak kendi kuralları bulunan özel bir anlatım biçimi olduğuna işaret etti.



Minyatürün renk, çizgi, yapılış tarzı ve perspektif algısıyla resim sanatından ayrıldığını dile getiren Karataş, "Eski tarihlerde minyatür sanatı daha çok bir bir olayı fotoğraflamak, onu izleyiciye sunmak adına yapılan bir olaydı. Bugün ise günümüz hayatını da resmettiğimiz, turizme katkı sağlayan, özellikle yerel yönetimlerin kendilerini ifade etme noktasında araç olarak karşımıza çıkan çok kıymetli bir sanat." diye konuştu.



Bu sanatı öğrenmek isteyenlerde öncelikle merak olması gerektiğini vurgulayan Karataş, "Günümüz dünyasında çok yoğun hayat yaşıyoruz. Sanat, bu dünyanın içinden bizi sıyırıp sığınak haline dönüşebiliyor." ifadelerini kullandı.



Gençlerin ve yetişkinlerin bu sanatlarla ilgilenmesinin hem bireysel gelişim hem de toplumsal birlik açısından değerli olduğunu aktaran Karataş, "Özellikle son 30 yılda bu sanatlarımıza dair gençlerimizin çok ciddi ilgisi var. Üniversitelerde bu bölümlerde okuyanların sayısı arttı, yaş aralığı genişledi. Güzel sanatlar fakültelerine, özellikle geleneksel sanat alanına ciddi talep var." değerlendirmesini yaptı.







