Havza'da aşure etkinliği düzenlendi

Havza Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.



Kevser Camisi önünde gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Müftüsü Cemil Alıcı tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.



İkiz, vatandaşların muharrem ayını tebrik ederek, "Bereketin, paylaşmanın, bir ve beraber olma bilincinin en üst noktaya eriştiği muharrem ayında ortak sevinç ve hüznümüzü yine hep birlikte yaşıyoruz. Muharrem ayının ülkemize, tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.



Alıcı ise muharrem ayının önemli olayları barındırdığına dikkati çekerek, "Muharrem ayı bereket, rahmet ve feyzin bollaştığı bir aydır. Ülkemiz içindeki farklı renkler ve farklı tatların birbirine geçmesi ile oluşan aşure gibi. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.







