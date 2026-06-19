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        Havza'da özel gereksinimli öğrenciler yararına kermes açıldı

        Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği el işi ürünlerin ve öğretmenlerin hazırladığı yiyeceklerin satıldığı kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Havza'da özel gereksinimli öğrenciler yararına kermes açıldı

        Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği el işi ürünlerin ve öğretmenlerin hazırladığı yiyeceklerin satıldığı kermes düzenlendi.

        Kevser Camisi önünde düzenlenen kermeste, okulun görsel sanatlar ve tasarım atölyelerinde öğrenciler tarafından hazırlanan ve satışa sunulan ürünler, hem ziyaretçilerden beğeni topladı hem de farkındalık oluşturdu.

        Okul müdürü Erkan İyiliksever, kermesin sadece bir günlüğüne açık kaldığını belirterek, "Kermesimizde okulumuzun öğrencileri tarafından eğitim süreçlerinde ürettikleri el işi ürünler sergilenmekte. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir yine özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitimi ve yararına kullanılacak." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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