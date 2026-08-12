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        Havza'da TÜGVA yaz okulu şenliği düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Havza'da TÜGVA yaz okulu şenliği düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

        İlçe stadında düzenlenen ve okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yaz okulu şenliğinde konuşan TÜGVA Havza İlçe Temsilcisi Semih Deniz, Türkiye Gençlik Vakfı'nın, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulduğunu söyledi.

        Deniz, "Bu yıl açtığımız yaz okullarına 250 öğrencimiz katıldı. Kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum. Gençlerin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini destekleyerek, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak adına çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler ve ilahiler okundu.

        Programda ayrıca yaz okullarına devam ederek Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrencilere belgeleri AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, TÜGVA Havza İlçe Temsilcisi Semih Deniz ve kurs öğretmenleri tarafından verildi.

        Programın son bölümünde ise öğrenciler şişme oyun alanında gönüllerince eğlendi. Öğrencilere TÜGVA Havza İlçe Temsilciliği tarafından ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliğe, öğrenciler ve veliler katıldı.

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