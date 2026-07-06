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        Havza'da Yaz Kur'an Kursları eğitime başladı

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl "Gel, Bu Yaz Kur'an'ı Kalbine Yaz" temasıyla düzenlenen ve 14 Ağustos'ta sona erecek olan, Yaz Kur'an Kursları Havza'daki camilerde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Havza'da Yaz Kur'an Kursları eğitime başladı

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl “Gel, Bu Yaz Kur'an'ı Kalbine Yaz” temasıyla düzenlenen ve 14 Ağustos’ta sona erecek olan, Yaz Kur'an Kursları Havza'daki camilerde başladı.

        6 hafta boyunca Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitimlerinin de verileceği Kuran Kurslarında çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin de yer alacak.

        Havza Müftüsü Cemil Alıcı, ilçe merkezinde eğitime başlayan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Alıcı, Kevser ve Sondaj camileri ile Diyanet Gençlik Merkezinde devam eden kursları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, din görevlilerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere İslam'ın temel inanç esasları, ibadetler ve Hz. Peygamber'in hayatının öğretildiğini anlatan Alıcı, "Çocuklarımıza dini yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için gerekli donanımları kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca çocuklarımıza ahlaki ve etik değerlerimizi öğreterek iyi birer insan olarak yetişmeleri için çaba göstermekteyiz." diye konuştu.

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