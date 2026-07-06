Kaymakam Bayram Yıldız Vezirköprü'deki görevine başladı

​​​​​​​Samsun'un Vezirköprü ilçesine atanan Kaymakam Bayram Yıldız görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Vezirköprü Kaymakamlığına getirilen Yıldız, ilçedeki mesaisinin ilk gününde kurum amirlerince karşılandı. Hükümet Konağı önündeki karşılama programına Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Seyfettin Turğut, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Tapu Müdürü Nurettin Cömert ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Kurum amirleriyle selamlaşan Kaymakam Yıldız, kendisini karşılayanlara teşekkür etti. Karşılama programının ardından makamına geçen Yıldız, kurum müdürlerinden ilçedeki kamu hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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