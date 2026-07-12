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        Hem ticaret yapıp hem de yöresel ürün bilgisini geleceğe aktarıyorlar

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınların evlerde imece usulü yaptığı kışlıklar, Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ticarete dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Hem ticaret yapıp hem de yöresel ürün bilgisini geleceğe aktarıyorlar

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kadınların evlerde imece usulü yaptığı kışlıklar, Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile ticarete dönüştü.

        İlçede 2021 yılında 12 ortakla kurulan Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinde kadınlar makarna, erişte, tatlı çeşitleri, çorbalık, sebze püreli kuru ürünler, marmelat, reçel, salça, sos ve turşu gibi ürünler hazırlıyor.

        Kuruluş sürecinde Ticaret Bakanlığı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ve Samsun Büyükşehir Belediyesinden destek alan kooperatife Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı hibesinin yanı sıra Ticaret İl Müdürlüğünce danışmanlık desteği de sağlandı.

        Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Kandemir, AA muhabirine, Vezirköprü Belediyesinden kiraladıkları alanda üretim yaptıklarını, mevsiminde öne çıkan ürünleri işleyerek yıl boyunca tüketilebilecek hale getirdiklerini söyledi.

        Kandemir, "Nasıl büyüklerimiz, anneannelerimiz, ninelerimiz kışa hazırlık yapıp yıl boyu tüketiyorsa biz de aynı mantıkla ürünlerimizi hazırlıyoruz. Kurutulabilir, saklanabilir ürünleri paketleyip şehir dışına ya da isteyenlere sunuyoruz." dedi.

        Kooperatifin kuruluşunda hamur açıp erişte kesip satmayı düşünürken zamanla üç ayrı yerleri olduğuna işaret eden Kandemir, üretim yeri, etkinlik alanı ve kahvaltı salonları bulunduğunu anlattı.

        - Hedefini büyüten kooperatif, ürünlerini yurt dışına da göndermeyi amaçlıyor

        Kahvaltı salonlarında olabildiğince doğal ve yöreye ait ürünleri sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Kandemir, "Amacımız sadece üretim yapmak değil. Önceki kuşaklardan öğrendiğimiz yöresel ürün bilgisini geleceğe aktarmak istiyoruz. Bizden sonra bu ürünleri üretecek bir kuşak kalmayacak diye düşündük. Önceki nesilden öğrendiklerimizi aktarmamız gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Ailelerinin başlangıçta zorlanacaklarını düşünerek çekinceli yaklaştığını ancak zamanla bu yaklaşımın desteğe dönüştüğüne dikkati çeken Kandemir, "Bir iz bırakalım, güzel bir eserimiz olsun, bıraktığımızda peşimizden başkalarının devam edebileceği bir oluşum olsun diye bu yolu seçtik. Şimdi kooperatifin hedefleri büyüdü. İnternet satışlarını artırmak ve ürünleri yurt dışına ulaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Bu kapsamda ürünlerin ambalaj, paketleme, etiketleme ve depolama süreçlerini geliştirmeye, kalite standartlarına uyumu artırmaya ve daha geniş pazarlara ulaşmaya çalıştıklarının altını çizen Kandemir, "Avrupa'ya, yurt dışına ürün satabilmek için bir proje hazırladık. İnşallah onu sonuçlandırabilirsek yurt dışına da satış yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

        Kooperatif ortaklarından Zeynep Baykal ise kooperatifin kadınlara öz güven ve girişimcilik kazandırdığını dile getirerek, "Öncesinde tereddütte kaldığımız işlerde şu anda daha cesaretli hareket edebiliyoruz. Girişimci kadın şeklini aldık açıkçası." dedi.

        Kooperatif ortaklarından Fahriye Kandemir de evlerde yapılan imece kültürünü ticarete dönüştürmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Kendi yaptıklarımızı satalım, ticarete dökelim niyetiyle başladık. İş büyüdü, güzel yerlere gitti. Hamur işinin yanında yemek, yöresel kahvaltı ve turistlere yönelik hizmetlere de başladık." diye konuştu.

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