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        İŞKUR, gençler için staj fırsatlarını tek dijital platformda birleştirdi

        İŞKUR, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik staj fırsatlarını "İŞKUR Staj Portalı" aracılığıyla tek platformda topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:54 Güncelleme:
        İŞKUR, gençler için staj fırsatlarını tek dijital platformda birleştirdi

        İŞKUR, üniversite ve lise öğrencilerine yönelik staj fırsatlarını "İŞKUR Staj Portalı" aracılığıyla tek platformda topladı.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Tek Platform, Daha Fazla Fırsat" anlayışıyla hayata geçirilen düzenlemeyle, üniversite öğrencilerine yönelik Ulusal Staj Programı ile lise öğrencilerine hitap eden İŞKUR Staj Portalı aynı dijital çatı altında buluşturuldu.

        Entegrasyonla gençlerin kamu kurumları ve özel sektördeki staj imkanlarına daha hızlı, kolay ve etkin şekilde ulaşması hedefleniyor.

        Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve İŞKUR koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerine Türkiye genelindeki kamu ve özel sektör kuruluşlarında staj yapma imkanı sağlıyor.

        Lise öğrencilerine yönelik portal ise öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarla uyumlu işletmelerde deneyim kazanmalarına ve kariyerlerine hazırlanmalarına katkı sunuyor. Öğrenciler portal üzerinden yeteneklerini keşfetme, mesleki becerilerini geliştirme ve iş dünyasıyla erken tanışma fırsatı bulacak.

        Dijital kamu hizmetleri anlayışıyla geliştirilen platformun, gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetişmelerine ve staj deneyimlerinin kalıcı istihdama dönüşmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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