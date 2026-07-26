KapıkayaFest'te dağ koşusu yarışı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde devam eden 7'nci Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında ödüllü dağ koşusu yarışı gerçekleştirildi.



Etkinlikte, amatör ve profesyonel 150 sporcu Kapıkaya'nın engebeli arazi şartlarında hazırlanan 21 kilometrelik parkurda mücadele etti.



Dört ayrı kategoride yapılan yarışta, 18-35 yaş kadınlarda Yaren Yıldız, 35 yaş ve üzeri kadınlarda Tuğba Akın, 18-40 yaş erkeklerde Muhittin Gürhan, 40 yaş ve üzeri erkeklerde ise Şakir Atmaca birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edildi.



Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Kapıkaya Festivali kapsamında düzenlediğimiz dağ koşusu, sporun birleştirici gücünü ve Kapıkaya'nın eşsiz doğal güzelliklerini aynı parkurda buluşturdu. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Gösterdikleri centilmence mücadele ve katılımları için tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

