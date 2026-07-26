KapıkayaFest'te ziyaretçilere sıfır atık bilinci aşılanıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali", sporseverleri ve çevre gönüllülerini bir araya getirmeye devam ediyor.



Kapıkaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyon, kamp, doğa yürüyüşü, kano, dağ ve su sporları gibi zengin etkinlik programıyla katılımcılarını ağırlıyor.



Kapıkaya Paraşüt Tepesi'nden havalanan sporcular Kızılırmak Vadisi üzerinde yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştirirken festival alanında kurulan Mobil Atık Toplama Aracı ve Sıfır Atık Tanıtım Standı ile ziyaretçilere geri dönüşüm bilinci aşılanıyor.



Ziyaretçilere, atıkların doğadaki yok olma süreleri ile geri dönüşüm süreçleri anlatılıyor.



Festivali değerlendiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "KapıkayaFest, hem doğa sporlarını teşvik eden hem de sıfır atık vizyonumuzla çevre farkındalığını ön plana çıkaran örnek bir organizasyondur. Her yıl büyüyen bu coşkuyla ilçemizin eşsiz doğasını ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Festivalimize ilgi gösteren, emeği geçen tüm sporcularımıza ve kıymetli ziyaretçilerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

