Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri KapıkayaFest'te ziyaretçilere sıfır atık bilinci aşılanıyor

        KapıkayaFest'te ziyaretçilere sıfır atık bilinci aşılanıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali", sporseverleri ve çevre gönüllülerini bir araya getirmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        KapıkayaFest'te ziyaretçilere sıfır atık bilinci aşılanıyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından 7'ncisi düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali", sporseverleri ve çevre gönüllülerini bir araya getirmeye devam ediyor.

        Kapıkaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen organizasyon, kamp, doğa yürüyüşü, kano, dağ ve su sporları gibi zengin etkinlik programıyla katılımcılarını ağırlıyor.

        Kapıkaya Paraşüt Tepesi'nden havalanan sporcular Kızılırmak Vadisi üzerinde yamaç paraşütü uçuşları gerçekleştirirken festival alanında kurulan Mobil Atık Toplama Aracı ve Sıfır Atık Tanıtım Standı ile ziyaretçilere geri dönüşüm bilinci aşılanıyor.

        Ziyaretçilere, atıkların doğadaki yok olma süreleri ile geri dönüşüm süreçleri anlatılıyor.

        Festivali değerlendiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "KapıkayaFest, hem doğa sporlarını teşvik eden hem de sıfır atık vizyonumuzla çevre farkındalığını ön plana çıkaran örnek bir organizasyondur. Her yıl büyüyen bu coşkuyla ilçemizin eşsiz doğasını ve kültürünü tüm dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Festivalimize ilgi gösteren, emeği geçen tüm sporcularımıza ve kıymetli ziyaretçilerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        Antalya'da feci kaza! 5 can kaybı var!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Filenin Sultanları kupa için parkede!
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Berlin'deki şüpheli aranıyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Gasilhane tartışması: Konumu değiştirilince tepkilere neden oldu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        KapıkayaFest'te dağ koşusu yarışı düzenlendi
        KapıkayaFest'te dağ koşusu yarışı düzenlendi
        Dayanılmaz yüz ağrısında girişimsel tedavi hastalara umut oluyor Yüzde elek...
        Dayanılmaz yüz ağrısında girişimsel tedavi hastalara umut oluyor Yüzde elek...
        Çakallı menemeni dördüncü kuşağa taşınıyor
        Çakallı menemeni dördüncü kuşağa taşınıyor
        Çarşamba'da sağanak: Yeşilırmak''ın debisi yükseldi
        Çarşamba'da sağanak: Yeşilırmak''ın debisi yükseldi
        Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın orman etabı yapıl...
        Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın orman etabı yapıl...
        Vezirköprü Offroad Mukavemet Etabı tamamlandı
        Vezirköprü Offroad Mukavemet Etabı tamamlandı