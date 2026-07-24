Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kapıkayafest'te Sefo konser verdi

        Kapıkayafest'te Sefo konser verdi

        Samsun'da Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde (Kapıkayafest) Sefo sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Kapıkayafest'te Sefo konser verdi

        Samsun'da Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde (Kapıkayafest) Sefo sahne aldı.

        Festivalin üçüncü gününde kano yarışları, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, su sporları ve el sanatları atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Daha sonra düzenlenen konserde Sefo sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Kapıkayafest'in her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Ziyaretçilerimizin ilgisi bizlere ne kadar doğru bir organizasyona imza attığımızı bir kez daha gösterdi. Doğa, spor ve müziği buluşturduğumuz bu atmosferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Kılıç, sanatçı Sefo'ya günün anısına hediye takdim etti.

        Festival, 26 Temmuz'da sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        29 yaralı! Yolcu otobüsü devrildi
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "Ahbap soruşturması genişleyebilir"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        "İran henüz anlaşmaya hazır değil"
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        WSJ: Kuveyt ve Bahreyn İran'a saldırı düzenledi
        En düşük emekli aylığına artış
        En düşük emekli aylığına artış
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Verşinin Habertürk'e konuştu
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        LeBron James yeni takımını açıkladı!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Beşiktaş, Keito Nakamura için devrede!
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        Beyaz peynirde listeria bakterisi çıktı
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        LGS'de 500 tam puan aldı! İşte hayalindeki lise...
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        Futbolun patronu FIFA’nın yarım asırlık kirli oyunu
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Samsun'da dolu afetinde 40 bin dekar tarım arazisi olumsuz etkilendi
        Samsun'da dolu afetinde 40 bin dekar tarım arazisi olumsuz etkilendi
        Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start seremonisi...
        Türkiye Offroad Şampiyonası 4. Ayak Vezirköprü Yarışı'nın start seremonisi...
        21 yıl 8 ay ve 31 yıl 8 ay 35 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakala...
        21 yıl 8 ay ve 31 yıl 8 ay 35 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlü yakala...
        2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Vezirköprü'de başladı
        2026 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Vezirköprü'de başladı
        Cadı kostümüyle yamaç paraşütü yaptı, festivalde ilgi odağı oldu
        Cadı kostümüyle yamaç paraşütü yaptı, festivalde ilgi odağı oldu
        Vezirköprü'ye 2,7 milyar TL'lik enerji yatırımı
        Vezirköprü'ye 2,7 milyar TL'lik enerji yatırımı