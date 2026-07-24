Kapıkayafest'te Sefo konser verdi

Samsun'da Bafra Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nde (Kapıkayafest) Sefo sahne aldı.



Festivalin üçüncü gününde kano yarışları, doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, su sporları ve el sanatları atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.



Daha sonra düzenlenen konserde Sefo sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserde vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, bu yıl 7'ncisini düzenledikleri Kapıkayafest'in her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Ziyaretçilerimizin ilgisi bizlere ne kadar doğru bir organizasyona imza attığımızı bir kez daha gösterdi. Doğa, spor ve müziği buluşturduğumuz bu atmosferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Kılıç, sanatçı Sefo'ya günün anısına hediye takdim etti.



Festival, 26 Temmuz'da sona erecek.







