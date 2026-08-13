Karaaslan'dan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, partisinin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, 11,7 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi haline geldiğini belirtti.

AK Parti'nin çeyrek asırlık birikimi ve yeni dönem vizyonuyla Türk siyasi tarihindeki güçlü konumunu sürdürdüğünü vurgulayan Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'AK Parti bir Türkiye kitabıdır' ifadesinde anlamını bulan hakikat çok açıktır. AK Parti bir Türkiye partisidir, büyük ve güçlü Türkiye destanını yazan kadrolar AK Parti kadrolarıdır." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'yi yüksek teknoloji ve savunma sanayisinde daha güçlü konuma taşımak için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Karaaslan, bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin farklı kademelerinde görev alanlara ve partiye destek verenlere teşekkür ederek, partisinin 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bugün de 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır' anlayışıyla, Türkiye Yüzyılı hedefimizi gerçekleştirinceye kadar AK Parti'nin en büyük gücü olan ana kademe teşkilatlarımızla, gençlik kollarımızla, kadın kollarımızla, partimize gönül vermiş dava arkadaşlarımızla hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."