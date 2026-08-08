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        Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli gemi Samsun'a getirildi

        Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi Samsun'a getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli gemi Samsun'a getirildi

        Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi Samsun'a getirildi.

        Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na yaklaşık 20 deniz mili açıkta bulunan gemide yüklü olan boş dorselerin başka bir gemiye nakledilmesinin ardından dün gece hareket eden "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisi, Samsun açıklarına ulaştı.

        Gemi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin gözetiminde, römorkörler yardımıyla Samsun Limanı'na yanaştırıldı.

        Limana demir atan geminin güvertesinde büyük hasar olduğu görüldü.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos'ta Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan "NADEZHDA" isimli Ro-Ro gemisinde 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 kişilik mürettebatın bulunduğunu ve gemide bulunan denizcilerin Rusya deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğini bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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