Karadeniz'in "mavi bayrak lideri" Samsun tatilcileri bekliyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Karadeniz kıyısındaki uzun sahil şeridi, mavi bayraklı plajları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Samsun, yaz aylarında deniz tatili için uzak rotalara gitmek istemeyen ziyaretçilere alternatif oluşturuyor.



Samsun, 120 kilometrelik kıyı şeridinde yer alan 19 mavi bayraklı plajıyla Türkiye'de 6'ncı, Karadeniz Bölgesi'nde ise ilk sırada bulunuyor.



Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yaz sezonu kapsamında plajlarda güvenlik tedbirlerini artırdı. Kentteki 19 mavi bayraklı plajda 112 cankurtaran görev yapıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine, Samsun'un turizmde ivmesi her geçen gün yükselen bir şehir olduğunu söyledi.



Samsun'un uzun kıyı bandıyla deniz turizminde önemli potansiyele sahip olduğunu belirten Demirtaş, "Mavi bayraklı plaj sayımız bu yıl 16'dan 19'a çıktı. Bu kazanımları elde etmek için temiz ve güvenli bir denizinizin olması, buna da yatırım yapılması gerekiyor." dedi.



Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahillerde güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması için önemli çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Demirtaş, temiz deniz, can güvenliği, duş, tuvalet, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi birçok unsurunu kapsayan mavi bayraklı plajlarda cankurtaranların görev yaptığını, deniz motosikletleri ve ATV ekiplerinin de olası tehlikelere karşı hazır bulunduğunu anlattı.



Mavi bayraklı plajların tercih edilmesi halinde Samsun'da denizin güvenli olduğunu vurgulayan Demirtaş, kıyı boyunca tatilcilerin ihtiyaç duyabileceği her şeyin düşünüldüğünü dile getirdi.



- "Mavi bayraklı plajlarda denizin keyfine varacaklardır"



Samsun'un sahil dokusuyla ziyaretçilere keyifli bir ortam sunduğunun altını çizen Demirtaş, "Samsun, her yönüyle sahili çok keyifli bir şehir. Samsun'un suyu kadar kıyı dokusu da keyifli. Samsun'a gelen turistlerimiz, bolca keyifli zaman geçirmek için aradıkları her şeyi bulacaklardır." diye konuştu.



Samsun'un özellikle yakın illerden gelecek ziyaretçiler için kolay ulaşılabilir bir rota olduğuna dikkati çeken Demirtaş, "Ankara'dan Kırıkkale'ye, Çorum'dan Amasya ve Tokat'a kadar herkesi hafta sonu ya da hafta içi güzel vakit geçirmek için Samsun'a davet ediyoruz. Samsun'da aradıklarını kesinlikle bulacaklar, mavi bayraklı plajlarda denizin keyfine varacaklardır." ifadesini kullandı.



Samsun'un bütün kıyı dokusunun mavi bayraklı plaj standartlarına kavuşmasını hedeflediklerini belirten Demirtaş, Terme Miliç'te kadınlar plajı, Yakakent'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığının halk plajında sürecin devam ettiğini aktardı.



Demirtaş, Samsun'un doğa turizmi anlamında da önemli potansiyel barındırdığını dile getirerek, "Önümüzdeki 3-5 yıllık periyotta bunun fark edilir şekilde hissedileceğini düşünüyoruz. Çünkü turizm eylem planı çalışmalarımız bunu destekliyor. Bunun yanında Samsun'un çok güçlü tarih ve kültür mirası var. Milli Mücadele şehri olmasının yanı sıra Tekkeköy Mağaraları ile çok eski geçmişe sahip." diye konuştu.



