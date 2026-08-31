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        Karadenizli balıkçılar "Vira bismillah" dedi

        Samsun'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 23:19 Güncelleme:
        Karadenizli balıkçılar "Vira bismillah" dedi

        Samsun'da balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Canik Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende, balıkçılar sezonun başlamasını horon teperek kutladı.

        Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, yaptığı konuşmada, tüm balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da balıkçıların yaklaşık 5 aydır teknelerinin bakım ve onarımını yaptığını, ağlarını tamir ettiğini belirterek, yeni sezonun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

        Su ürünleri potansiyeli yüksek Samsun'da 5 balıkçı barınağı ve 2 çekek yerinin olduğunu belirten Yılmaz, şehirde 639 ruhsatlı balıkçı gemisinin bulunduğunu, bunların 498'inin denizlerde, 141'inin ise iç sularda faaliyet gösterdiğini kaydetti.

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        Denizde faaliyet gösteren 498 teknenin 197'sinin 12 metrenin üzerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bunlar da gırgır ve trol avcılığı yapmak suretiyle faaliyet gösteren teknelerimiz. Tabii bu teknelerde çalışan ruhsatlı gerçek kişiler mevcut. 4 bin 335 kişi de bu teknelerde ruhsatlı faaliyet gösteren gerçek kişilerden oluşuyor." dedi.

        Samsun'da 2025 yılında avcılıktan 59 bin ton, yetiştiricilikten 14 bin 400 ton olmak üzere toplam 73 bin 400 ton su ürünü elde edildiğini vurgulayan Yılmaz, su ürünlerinin kentteki tesislerde işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü anlattı.

        Katma değerli ürünlerin farklı ülkelere ihraç edildiğinin altını çizen Yılmaz, "Başta AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya'ya ihracatımız var. Japonya'ya ihracatımız var. Amerika Birleşik Devletleri ve Kore'ye su ürünleri ihracatımız var. 2025 yılında ihracatını yaptığımız su ürünleri miktarı 19 bin ton. Ve bu ihracatın bu ilin ekonomisine olan katkısı ne kadar biliyor musunuz? 122 milyon dolar." diye konuştu.

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        Sürdürülebilir avcılığın sağlanmasının önemine dikkati çeken Yılmaz, balık neslinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

        Av yasaklarına ve balıkçılıkla ilgili getirilen kısıtlamalara uyan balıkçılara teşekkür eden Yılmaz, aynı hassasiyetin bu sezon da gösterilmesini isteyerek, hayırlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Yılmaz, balıkçıların meteoroloji verilerini dikkate almaları gerektiğini dile getirerek, balıkçıların can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

        Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Soğuk ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen katıldı.

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        Havai fişek gösterisinin ardından gırgır ve küçük balıkçı tekneleri dualarla uğurlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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