Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye veda etti

Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeden ayrıldı.





Yaklaşık 3 yıldır Vezirköprü'de görev yapan Kaymakam Kaya, ilçedeki mesaisinin son gününde makamında kurum ve kuruluş temsilcilerini, mahalle ve köy muhtarlarını, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve vatandaşları kabul etti.





Ziyaretlerde Kaya'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.



Kaya, kendisini ziyaret edenlerle vedalaşarak, ilçede geçirdiği süre boyunca kurulan dostluk ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



