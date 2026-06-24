Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye veda etti

        Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye veda etti

        Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye veda etti

        Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeden ayrıldı.


        Yaklaşık 3 yıldır Vezirköprü'de görev yapan Kaymakam Kaya, ilçedeki mesaisinin son gününde makamında kurum ve kuruluş temsilcilerini, mahalle ve köy muhtarlarını, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ve vatandaşları kabul etti.


        Ziyaretlerde Kaya'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.

        Kaya, kendisini ziyaret edenlerle vedalaşarak, ilçede geçirdiği süre boyunca kurulan dostluk ve iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Taksim'de canlı yayın yapan Japon fenomen tacize uğradı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        O kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor

        Benzer Haberler

        Demiryolu hattında ilaçlama uyarısı: Samsun güzergâhında 15 günlük dikkat ç...
        Demiryolu hattında ilaçlama uyarısı: Samsun güzergâhında 15 günlük dikkat ç...
        Samsun'da zincirleme kaza
        Samsun'da zincirleme kaza
        Kaymakam Kaya, son mesai gününde vatandaşlarla vedalaştı
        Kaymakam Kaya, son mesai gününde vatandaşlarla vedalaştı
        Samsun'da 62 öğrenci hafızlık icazeti aldı
        Samsun'da 62 öğrenci hafızlık icazeti aldı
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        Samsun'da cankurtaranlar tatbikat yaptı
        Samsun'da cankurtaranlar tatbikat yaptı