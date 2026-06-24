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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun'un Kavak ilçesinde eğitim kurumları ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 16:52 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun'un Kavak ilçesinde eğitim kurumları ve mahalle ziyaretlerinde bulundu.

        Akbelen Ortaokulu ile Mahmutbeyli İlkokulu'nu ziyaret eden Topsakal, ardından Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu'na geçerek İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti.

        Çakallı İlkokulu'nu da ziyaret eden Topsakal, öğrencilerle yakından ilgilenerek eğitimcilerin talep ve önerilerini dinledi.

        Topsakal, okul ziyaretlerinde öğrencilere karne hediyeleri verdi.

        Eğitim ziyaretlerinin ardından ilçedeki Karayusuflu, Azaklı ve Karantu mahallelerinde halk toplantılarına katılan Topsakal, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

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