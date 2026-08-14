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        Kaz otu gözlemesi, ninelerden kalan tarifle yaşatılıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede kendiliğinden yetişen kaz otuyla hazırladıkları gözlemeleri misafirlerine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Kaz otu gözlemesi, ninelerden kalan tarifle yaşatılıyor

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde faaliyet gösteren Nerik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yörede kendiliğinden yetişen kaz otuyla hazırladıkları gözlemeleri misafirlerine sunuyor.

        İlkbahar ve sonbaharın yağışlı dönemlerinde yetişen kaz otu, yörede kuş ekmeği, kuş pancarı ve civcilik otu olarak da biliniyor. Kadınlar tarafından toplanıp ayıklanan ot, baharatlarla harmanlandıktan sonra hamurun içinde gözleme olarak hazırlanıyor.

        Kooperatifin kahvaltı salonunda ve tarihi sokaktaki işletmesinde müşterilere sunulan kaz otu gözlemesi, özellikle memleketlerine gelen Vezirköprülülerin özlediği lezzetler arasında yer alıyor.

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        Kooperatif Başkanı Hatice Kandemir, AA muhabirine, kaz otunun Vezirköprü'nün iklimine uygun olduğunu ve yörede eskiden beri bilindiğini söyledi.

        Kandemir, kaz otunun ninelerinden kalan bir lezzet olduğunu belirterek, "Kaz otu, bahçelerimizde kendiliğinden biten bir ot. Ninelerimiz, bu otu değerlendirmişler. Temizleyip ayıkladıktan sonra baharatlarla harmanlayıp hamurun içinde gözleme olarak yiyoruz. Ispanaktan daha farklı, değişik ve lezzetli bir tadı var." dedi.

        Kaz otunu taze olduğu dönemde toplayıp dondurucuda sakladıklarını anlatan Kandemir, böylece yıl boyunca kahvaltıda ve atıştırmalık olarak misafirlere sunabildiklerini ifade etti.

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        Kandemir, şunları kaydetti:

        "Taze olduğu dönemde bahçelerde bol bol yetişiyor. Topluyoruz, güzelce ayıklıyoruz, ince ince doğruyoruz. Çok az soğan ve yumurtayı kavurduktan sonra doğradığımız malzemeyle harmanlıyoruz. Çok fazla pişirme süreci yok çünkü ekmeğin içindeki pişme süresi yeterli oluyor."

        Kaz otu gözlemesinin özellikle dışarıda bulunması zor bir yöresel lezzet olduğunu vurgulayan Kandemir, memleketlerine gelenlerin bu tadı özlediklerini söyledi.

        Kandemir, "Kaz otu, özellikle Vezirköprü'de daha önce yaşamış, şehirden uzaklaşmış ve tekrar memleketine gelenlerin özlediği bir lezzet. Dışarıda bunu bulmaları zor. Misafirleri gelenler de buraya getirip bu lezzeti tattırmak istiyor. Kaz otu gözlemesi, yöreyi temsil eden ve özlenen bir lezzet haline geldi." diye konuştu.

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