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        Samsun'da boğulma tehlikesi yaşayan gençler kameraya yansıdı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde kürek sörfü (SUP) yaparken akıntıya kapılan 2 gencin boğulma tehlikesi yaşadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Samsun'da boğulma tehlikesi yaşayan gençler kameraya yansıdı

        Samsun’un Yakakent ilçesinde kürek sörfü (SUP) yaparken akıntıya kapılan 2 gencin boğulma tehlikesi yaşadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçedeki iki genç, dalgalı denizde kürek sörfü yaptıkları sırada alabora oldu.

        Denize düşerek akıntıya kapılan gençler, kayalık bölgeye sürüklendi.

        Kayalıklara çarpma ve boğulma tehlikesi ya iki gençşayan, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

        Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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