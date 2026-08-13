Samsun'da boğulma tehlikesi yaşayan gençler kameraya yansıdı

Samsun’un Yakakent ilçesinde kürek sörfü (SUP) yaparken akıntıya kapılan 2 gencin boğulma tehlikesi yaşadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçedeki iki genç, dalgalı denizde kürek sörfü yaptıkları sırada alabora oldu.

Denize düşerek akıntıya kapılan gençler, kayalık bölgeye sürüklendi.

Kayalıklara çarpma ve boğulma tehlikesi ya iki gençşayan, kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.