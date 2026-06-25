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        Kedilerde ölümcül FIP hastalığı artık daha kolay tedavi edilebiliyor

        Kedilerde geçmişte "teşhisi zor ve büyük ölçüde ölümcül" kabul edilen Feline Infectious Peritonitis (FIP) hastalığının, gelişen tedavi yöntemleri ve artan farkındalık sayesinde artık daha kolay tedavi edilebilir bir hastalık haline geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Kedilerde ölümcül FIP hastalığı artık daha kolay tedavi edilebiliyor

        Kedilerde geçmişte "teşhisi zor ve büyük ölçüde ölümcül" kabul edilen Feline Infectious Peritonitis (FIP) hastalığının, gelişen tedavi yöntemleri ve artan farkındalık sayesinde artık daha kolay tedavi edilebilir bir hastalık haline geldiği bildirildi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay Esin, son yıllarda vaka sayılarındaki artışın nedenlerini, hastalığın belirtilerini ve tedavi sürecindeki kritik noktalarını değerlendirdi.

        Doç. Dr. Esin, FIP'in sanıldığı gibi doğrudan bulaşan klasik bir hastalık olmadığını, kedilerde yaygın görülen kedi koronavirüsünün mutasyona uğraması sonucu ortaya çıktığını belirtti.

        Virüsün vücudun savunma hücrelerine yerleşerek sisteme yayıldığını aktaran Esin, hastalığı "kedinin bağışıklık sisteminin enfeksiyona kontrolsüz veya yanlış yanıt vermesi sonucu oluşan sistemik ve potansiyel olarak ölümcül bir inflamatuar hastalık" olarak tanımladı.

        - Çok kedili ortamlar riski artırıyor

        Vaka sayılarındaki artışın hem gerçek risk faktörlerinden hem de artan tanı imkanlarından kaynaklandığını vurgulayan Esin, "Kalabalık ortamlar, barınaklar, üreme çiftlikleri ve çok kedili evlerde virüs daha kolay yayılıyor. Ameliyat, sahiplik değişikliği, yoğun bakım koşulları ve beslenme yetersizliği FIP gelişme riskini tetikliyor. Özellikle 2 yaşın altındaki kediler daha yüksek risk altında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

        Hastalığın erken belirtilerinin iştahsızlık, hafif ateş ve uyuşukluk gibi diğer hastalıklarla karıştırılabilecek semptomlar olduğunu belirten Esin, hayvan sahiplerine, düşmeyen veya tekrarlayan ateş, karın şişliği ve nefes darlığı, gözlerde renk değişikliği, denge kaybı gibi belirtilerde veteriner hekimlere başvurmalarını tavsiye etti.

        FIP tedavisinde son yıllarda antiviral ilaçlarla "devrim niteliğinde" gelişmeler yaşandığına işaret eden Doç. Dr. Esin, sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı da uyardı.

        Teşhisin tek bir testle konulamayacağını, klinik bulgular, kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Esin, yalnızca ruhsatlı ve veteriner hekim onaylı ürünlerin kullanılmasının son derece önemli olduğunu, internetten veya yasa dışı kaynaklardan kontrolsüz ilaç temininin tedavi sürecini tehlikeye attığını hatırlattı.

        Toplumda FIP'in insanlara bulaşabileceğine dair yanlış bir algı olduğunu belirten Esin, şunları kaydetti:

        "Hastalığa neden olan virüs kedilere özgüdür ve insan sağlığı için bir tehdit oluşturmaz. Bilimsel olmayan korkular nedeniyle hasta kedileri terk etmek yerine, uygun veteriner desteği sağlanmalıdır."

        Sokak hayvanlarında FIP yönetiminin belediyeler, veteriner fakülteleri ve gönüllülerin işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Çağatay Esin, düzenli sağlık taramaları, hijyen, izolasyon alanları ve stresin azaltılmasının virüs dolaşımını kontrol altına almada anahtar rol oynadığının altını çizdi.

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