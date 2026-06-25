Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği Türk halk oyunları gösterisi sundu

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği (VEGED) tarafından Türk halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.





Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte VEGED halk oyunları ekibi, hazırladıkları gösterilerle kültürel mirası sahneye taşıdı.





Programın bir bölümünde mini bir konser de verildi.



Anadolu'nun çeşitli bölgelerine ait oyunların sergilendiği gecede izleyiciler, farklı kültürlerin zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.





Programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz ile davetliler katıldı.









