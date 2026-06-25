Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan Taş Mektep'te çocuklar geleceğe hazırlanıyor

ERKUT KARGIN / ÖZGÜR UYAROĞLU - Samsun'un Havza ilçesinde Milli Mücadele döneminin izlerini taşıyan tarihi Taş Mektep binası, çocukların sanat, müzik, zeka oyunları ve robotik kodlama alanlarında eğitim aldığı merkez olarak hizmet veriyor.



Samsun-Sivas demir yolu hattının yapımı sırasında 1911 yılında inşa edilen, uzun yıllar eğitim yuvası olarak kullanılan Taş Mektep, Milli Mücadele sürecinde de önemli toplantılara ev sahipliği yaptı.



Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele döneminde 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmesinin ardından ilçede bulundukları süre boyunca yürüttükleri çalışmalara ev sahipliği yapan tarihi bina, geçen yıl Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle Cemal Emine Gürpınar Bilim, Kültür ve Sanat Atölyesi adıyla öğrencilerin kullanımına sunuldu.



Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca 1980 yılında "tarihi değer" olarak koruma altına alınan tarihi binada oluşturulan müzik, görsel sanatlar, robotik kodlama ve zeka oyunları atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, bir yandan Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan mekanda geçmişi tanıyor, diğer yandan bilim, sanat ve teknolojiyle geleceğe hazırlanıyor.



- Tarihi dokusu, kültür ve gelecekle birleştiriliyor



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, AA muhabirine, Taş Mektep'in hem Havza hem de Milli Mücadele tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Binanın öneminden bahseden Ertuğ, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk'ün Havza'ya gelmesiyle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak ve İzmir'in işgalinden sonra da Redd-i İlhak Cemiyeti'nin kurulması ve toplantılarına ev sahipliği yapmış, Cumhuriyet'imizin köklü binalarından biri. Uzun yıllar Merkez İlkokulu olarak kullanıldıktan sonra artık eğitim öğretime uygun olmadığı düşünülerek okul başka binaya taşındı." dedi.



Geçen yıl binanın tekrar faaliyet geçtiğini anlatan Ertuğ, şunları kaydetti:



"Hem binayı canlandırmak hem de tarihi dokusu ile çocuklarımızın geleceğe atacağı adımlarda tarihi, kültürümüzü ve geleceğimizi birleştirmek adına birtakım çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalarda müzik, görsel sanatlar, robotik kodlama ve zeka oyunları olmak üzere atölyeler hazırladık. Buraya çocuklarımız geliyor, hem tarihi dokuyu zihinlerinde canlandırıyor hem de geçmişte yaşanmış olayları tahlil ederek o bilinçle teknolojiyi de kullanarak güzel yarınlar hazırlamaya çalışıyorlar. Milli Mücadele'nin ilk adımlarının atıldığı bu binada çocuklarımıza eğitim öğretim vermek ayrıca gurur kaynağıdır."



Merkez İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Başar Alp Akbaş da Taş Mektep'te eğitim almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Atalarımızın ayak bastığı yerde resim yapıyoruz. Burada resim yapmaktan gurur duyuyorum. Müzik aletlerini kullanıyoruz, zeka oyunları oynuyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerden Sahra Dağdelen ise Taş Mektep'te eğitim almanın kendisi için özel olduğunu vurgulayarak, "Atatürk burada toplantı yaptığı için çok gururluyum. Burada resim yapmak da çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

