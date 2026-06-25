OMÜ'lü akademisyen Burhanettin Tatar'ın 4 eseri TRT repertuvarına girdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Tatar tarafından bestelenen 4 Klasik Türk Müziği saz eseri, jüri değerlendirmesini geçerek TRT repertuvarına kabul edildi.



İslam felsefesi alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra müzik teorisi ve icrasıyla da tanınan Prof. Dr. Tatar'ın, Mahur Saz Semaisi, Nihavend Saz Semaisi, Şedaraban Saz Semaisi ve Acem-Kürdi Longa adlı eserleri TRT repertuvarındaki yerini aldı. Söz konusu eserlerin icrası, fakültenin sosyal medya kanalları üzerinden de paylaşıldı.



Akademik kariyerinde Türk Din Musikisi alanındaki doktora tezlerine "diyalojik prozodi" gibi özgün kavramlarla katkı sağlayan Tatar, ud, keman, bağlama, lavta, tambur, ney ve rebab gibi çok sayıda enstrümanı profesyonel düzeyde icra ediyor. Tatar ayrıca çalgı yapımı ve revizyonu ile de ilgileniyor.



Eserlerinin kabulünden duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Kürdili Hicazkar makamında bestelediği bir başka saz semaisinin de jüri değerlendirme aşamasında olduğu bilgisini verdi.



Müzikte teori ve pratik birlikteliğinin önemine değinen Tatar, fakülte bünyesinde klasik Türk müziğine duyulan ilginin hem akademik hem de icracı kimliklerle devam ettiğini belirtti. Tatar, daha önce gerçekleştirilen "Uzak ve Yakın" (2018) ve "Kırmızı, Siyah, Mavi" (2019) başlıklı konserleri anımsatarak, bu birikimin TRT repertuvarına giren eserlerin başarısında kilit rol oynadığını kaydetti.



OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar, Tatar'ı başarısından dolayı tebrik ederek, bu tür çalışmaların fakültenin toplumsal yaşama ve sanata olan katkı görünürlüğünü üst seviyeye taşıdığını vurguladı.

