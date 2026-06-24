Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi

        Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi

        Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı dronla görüntülendi.

        Karadeniz kıyısındaki ilçede akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere büründü.

        Denize yansıyan renkler ile sahil ve mendirek çevresinde oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi.

        Gün batımı sırasında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülere yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi

        Benzer Haberler

        Samsun'da TÜGVA İcathane Atölyesi'nin kapanış programı düzenlendi
        Samsun'da TÜGVA İcathane Atölyesi'nin kapanış programı düzenlendi
        Bafra'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
        Bafra'da narkotik operasyonu: Uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı
        Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye veda etti
        Kaymakam Kaya Vezirköprü'ye veda etti
        Demiryolu hattında ilaçlama uyarısı: Samsun güzergâhında 15 günlük dikkat ç...
        Demiryolu hattında ilaçlama uyarısı: Samsun güzergâhında 15 günlük dikkat ç...
        Samsun'da zincirleme kaza
        Samsun'da zincirleme kaza
        Kaymakam Kaya, son mesai gününde vatandaşlarla vedalaştı
        Kaymakam Kaya, son mesai gününde vatandaşlarla vedalaştı