Samsun'da gün batımı dronla görüntülendi

Samsun'un Yakakent ilçesinde gün batımı dronla görüntülendi. Karadeniz kıyısındaki ilçede akşam saatlerinde güneşin batışıyla gökyüzü kırmızı ve turuncu renklere büründü. Denize yansıyan renkler ile sahil ve mendirek çevresinde oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi. Gün batımı sırasında sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da görüntülere yansıdı.

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